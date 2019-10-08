أرباح فوري ترتفع 13.5% خلال النصف الأول من العام

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 13.5%.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، عن الستة شهور الأولى من العام الجاري، ارتفاع صافي الربح إلى نحو 33.7 مليون جنيه مقابل 29.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام إلى 373.3 مليون جنيه مقابل 273.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الربع الثاني من العام تراجعت أرباح الشركة خلال الثلاثة شهور (أبريل – يونيو) إلى 16 مليون جنيه مقابل 17.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان منفضل، إن إجمالي المدفوعات شهد نموا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ 22.4 مليار جنيه مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 52%.

وأوضحت الشركة، أن نمو إجمالي المدفوعات يدل على زيادة عدد المعاملات المنفذة من خلال الشبكة، حيث وصل إلى 386 مليون معاملة خلال النصف الأول من 2019 بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن زيادة الخدمات ونمو الشبكة، ساهم في نمو المتوسط الشهري لعدد المستخدمين النشطين المتعاملين مع فوري من 81.6 مليون في يونيو 2018 إلى 23 مليون في يونيو 2019.

وتـأسسـت شـركـة فـوري لـتكنولـوجـیا الـبنوك والـمدفـوعـات الإلـكترونـیة فـي عـام 2008 وتـعد الشـركـة أكـبر منصة للدفع الإلكتروني في مصر لخدمة المواطنین سواء المتعاملین مع البنوك أم لا.

وتـشمل خـدمـات فـوري تـمكین الـمصریـین مـن سـداد فـواتـیرهم إلـكترونـیا، وتعبئة الهواتف المحمولة، وتـشمل الخـدمـات الـرقـمیة الأخـرى مـثل الـتذاكـر الإلـكترونـیة وشـتراكـات تـلفزیـون الـكابـل ومجـموعـة مـتنوعـة من الخدمات الأخرى.