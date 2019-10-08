390 جنيها للطن.. تراجع جديد في أسعار حديد عز بعد خفض الغاز

كتبت- منار الرخ:

خفضت شركة حديد عز أسعار بيع حديد التسليح، بنحو 390 جنيها للطن الواحد، اعتبارا من اليوم، وذلك للمرة الثانية في نحو أسبوع، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، لمصراوي اليوم الثلاثاء.

وقال الدجوي إن أسعار حديد عز تسليم أرض المصنع، اليوم، 10900 جنيه لحديد الأطوال شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 11290 جنيها للطن في مطلع الشهر الجاري.

وتراجع سعر تسليم المصنع للحديد اللفائف اليوم إلى 10700 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 10890 جنيه للطن الثلاثاء الماضي.

وقال الدجوي إن تراجع الأسعار سببه تخفيض أسعار الغاز للمصانع، واستمرار تراجع أسعار البليت العالمي.

كان مجلس الوزراء وافق، يوم الخميس الماضي، على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن.

وتتراجع أسعار الحديد منذ أوائل شهر يونيو الماضي، والسبب هو انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميًا، حيث وصل سعر طن الخردة الآن إلى 220 دولارًا بدلا من 235 دولارًا منتصف الشهر الجاري، وسعر طن البليت إلى 370 دولارًا، بدلا من 400 دولار منتصف الشهر الجاري.