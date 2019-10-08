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    بنك مصر يدرس قرضًا بقيمة 300 مليون دولار لموانئ دبي العالمية السخنة

    12:29 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    بنك مصر يدرس قرضًا بقيمة 300 مليون دولار لموانئ دبي العالمية السخنة

    موانئ دبي

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن البنك يدرس حاليا ضخ قرض بقيمة 300 مليون دولار لشركة موانئ دبي العالمية السخنة.

    وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرض يهدف إلى تمويل جزء من توسعات الشركة في الميناء الخاص بها بالعين السخنة.

    وأوضح أن مدة القرض 7 سنوات، وأن بنك مصر أعطى موافقة مبدئية عليه، لكنه ما زال قيد الدراسة.

    وأشار إلى أن البنك دعا بنوك أخرى للمشاركة في القرض من بينهم، بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، لكنه لم يتلقى ردودا نهائية من البنوك حتى الآن.

    وتعد موانئ دبي العالمية السخنة جزء من شبكة موانئ دبي العالمية على المستوى الدولي، وهي شبكة تشمل حاليا مواني موزعة في 31 دولة

    وتعمل الشركة في ميناء السخنة القريب من المدخل الجنوبي لقناة لسويس على البحر الأحمر.

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