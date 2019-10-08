انطلاق الدورة الخامسة لـ"مصر تستطيع" تحت رعاية السيسي 16 أكتوبر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت اللجنة التنفيذية للنسخة الخامسة لمؤتمر "مصر تستطيع" برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الأجندة النهائية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارتان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، 16 و17 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

وقالت وزارة التخطيط، في بيان، اليوم الثلاثاء، حصل عليه مصراوي، أن المؤتمر سيعقد بمشاركة 65 من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج، إضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية ورؤساء كبرى الشركات ومنظمات المجتمع المدني شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال المال والأعمال من المصريين بهدف دمج دور المستثمرين المصريين بالخارج في جهود التنمية ضمن إطار استراتيجية الحكومة 2030.

وقالت وزيرة الهجرة إن مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يجعله منصة لحشد جهود المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في أفريقيا.

وأشارت إلى أن هذا العام سيكون للمؤتمر جلسات تركز على دور المرأة المهاجرة في الاستثمار، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بالمشروعات الكبرى والطرق وتكنولوجيات المعلومات وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من الجلسات.

وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، وذلك في ضوء أهمية نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر.

وأشارت إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافًا كبيرة، ونجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

وأكدت السعيد على أهمية التعاون والتكاتف بين كل مؤسسات الدولة في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، مشيرة إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في الصحة والتعليم.

وقالت إن تنظيم هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأضافت وزيرة التخطيط أن "مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" فرصة عظيمة لتشجيع أبناء مصر في الخارج على الاستثمار في وطنهم، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر عليهم.

وتتضمن أجندة المؤتمر 11 جلسة وهي على النحو التالي: "الاستثمارات في المشروعات الكبرى"، و"فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها"، و"استثمار المصريين بالخارج في أفريقيا"، و"المرأة المصرية المستثمرة في الخارج"، و"الاستثمار في التعليم والصحة"، و"الاستثمار في التكنولوجيا"، و"دعم المناطق اللوجيستية"، و"الاستثمار في الأدوات المالية"، و"دور السياحة في التنمية"، و"فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي"، و"ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق المنفعة المشتركة.