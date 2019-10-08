رئيس "اتصالات مصر": طرح الشركة في البورصة مرهون بقرار المجموعة الإماراتية

دبي - محمد علاء الدين:

قال جمال السادات، رئيس مجلس شركة اتصالات مصر، إن قرار طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة مرهون بقرار حاملي الحصة الحاكمة من الأسهم المتمثل في مجموعة اتصالات الإماراتية.

جاء ذلك خلال إحدى الجلسات المنعقدة على هامش معرض جيتكس 2019 للاتصالات والتكنولوجيا، والمقام حاليا في مدينة دبي الإماراتية.

وذكر حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، خلال الجلسة، أن الشركة ضخت 50 مليار جنيه منذ دخولها مصر في عام 2007 وحتى الآن في تطوير الشبكة، منها 4.5 مليار جنيه خلال العام الحالي.

ويصل رأسمال الشركة حاليا إلى 20 مليار جنيه، وذلك بعد الزياده الأخيرة التي أجرتها المجموعة منذ فترة، مما يعكس ثقة المجموعة في السوق المصرية، بحسب ما قال خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي بالشركة، خلال الجلسة.