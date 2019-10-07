تنزانيا تبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البترول والغاز

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الاثنين، إن الوزير طارق الملا، استقبل وزير الطاقة التنزاني، ميدارد كاليمانى، والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وفرص دخول شركات البترول والغاز المصرية إلى السوق التنزانية لتنفيذ أنشطة ومشروعات مختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات صناعة البترول.

وقال الملا إن العلاقات بين مصر وتنزانيا تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين داخل القارة السمراء ودول حوض النيل واهتمام القيادة السياسية وحكومتا البلدين بتوطيد أواصر التعاون والشراكة في المجالات المختلفة خاصة المجالات الاقتصادية.

وأضاف أن البترول والغاز سيكون أحد ركائز تنمية العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير إن الجانب التنزاني أبدى رغبة قوية في الاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة لأكثر من مائة عام في ظل التطور الملحوظ في كافة الأنشطة البترولية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن شركات البترول المصرية تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات ضخمة في كافة مجالات صناعة البترول والغاز حيث نجح قطاع البترول في تحقيق قفزات ملحوظة في مختلف مجالات الصناعة البترولية وخاصة أنشطة الغاز الطبيعي بجميع مراحلها فضلاً عن الانطلاق بصناعة البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة، موضحا أنه قد تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين لدعم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية.

ومن جانبه قال الوزير التنزاني، إن بلاده لديها رغبة قوية في الاستفادة من الخبرات المصرية المميزة في مجالات صناعة البترول والغاز حيث تعمل تنزانيا حالياً على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وذكر الوزير التنزانى أن بلاده ترغب أيضاً في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من اكتشافات الغاز في تنزانيا والذي يعد أحد التحديات التي تواجهها لكون المنتجات البتروكيماوية تدخل في العديد من الصناعات ، فضلاً عن التعاون في مجالات تدريب الكوادر الشابة فنياً وادارياً والاستفادة من برامج مشروع التطوير والتحديث الجاري تنفيذه في قطاع البترول ومن خلال الاستعانة بمراكز التدريب المتميزة في مصر لتدريب الكوادر التنزانية ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً مراجعة نتائج عمليات البحث السيزمي في عدة مناطق بتنزانيا لتوفير معلومات كافية تمكنها من تسويق هذه المناطق.