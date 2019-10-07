وفد برتغالي يزور قناة السويس غدًا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، إن وفدًا تجاريا من البرتغال سيلتقي مع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس غدا الثلاثاء، لبحث الفرص المتاحة سواء في التوكيلات الملاحية بالقناة، أو الفرص الاستثمارية في منطقة تنمية محور القناة.

وأضاف عثمان في بيان اليوم الاثنين، أن زيارة الوفد البرتغالي تأتي عقب مشاركته في أعمال منتدى الأعمال المشترك بين مصر والبرتغال بالقاهرة اليوم الاثنين، وذلك بمشاركة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة العربية البرتغالية .

وأوضح عثمان، أنه يعقب ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بنادي "الدنفاة" الاجتماعي، ليتبادل الطرفان النقاش حول فرص الاستثمار المتاحة، بحيث يكون هناك فرصة لجعل محور إقليم قناة السويس نقطة انطلاق إلى أفريقيا والخليج.

وأشار عثمان إلى وجود مناطق لوجستية في السويس، وبورسعيد سواء للتخزين وإعادة التصدير، أو إضافة" قيمة مضافة" على مختلف السلع والمنتجات بأيادي محلية.