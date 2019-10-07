إطلاق موقع وتطبيق "يوتيليزر" للتوظيف خلال فعاليات معرض "جيتكس " بدبي

دبي- محمد علاء الدين:

أطلق تحالف شركة سياتل لإدارة الأعمال والمشاريع، وشركة ديجيتال يارد، موقع وتطبيق "يوتيليزر"، والذي يهدف لدعم الخبرات والكوادر العربية من أجل توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة التحالف في معرض ومؤتمر "جيتكس للاتصالات والتكنولوجيا ٢٠١٩"، والمقام في الفترة من ٦ إلى ٩ أكتوبر بمدينة دبي الإماراتية.

ويستهدف تحالف سياتل وديجيتال يارد، تبني المشروعات الواعدة التي تندرج تحت المشروعات المستحدثة باستخدام تكنولوجيات مبتكرة منها على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي "artificial intelligence"، والتكنولوجيا المالية "FinTech"، وإنترنت الأشياء "Internet of Things".

ويقوم موقع وتطبيق "يوتيليزر"، بالتركيز على جعل عملية الربط والتواصل أسهل لكل من أصحاب العمل والباحثين عن وظائف، ويقدم فرصا أسهل للتواصل مع أفضل الشركات العالمية والإقليمية.

وقال سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لمشروع "يوتيليزر"، "وجدنا أن الكفاءات والخبرات العربية لا تجد لنفسها المساحة الكافية والمناسبة على مواقع الوظائف العالمية، بالرغم من وجود وظائف كثيرة لتلك الكفاءات، وهو ما نسعى للقيام به في تسهيل عملية ربط الطرفين الباحث عن وظيفة والشركات الكبرى من خلال عمليات ذكية تبرز قدرات الأشخاص".

وعن كيفية عمل الموقع، قال الهاملي: "يقوم الباحث عن الوظيفة بإخبار المنصة بمزيد من المعلومات عن نفسه وعن تاريخه المهني، وبعد ذلك يتم مطابقة مواصفاتك الوظيفية مع صاحب العمل المثالي".

وأوضح الهاملي أن "يوتيليزر" ليس فقط لمطابقة السير الذاتية مع أصحاب العمل، ولكن يمكنه المساعدة في بناء السيرة الذاتية للباحثين عن العمل، والتركيز على نقاط القوة لدى صاحب السيرة الذاتية والتوظيف بشكل أسرع.