تراجع جديد لأسعار اللحوم.. والكيلو ينخفض 10 جنيهات للمرة الثانية بأسبوعين

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد للمرة الثانية خلال أسبوعين.

ووصل إجمالي قيمة الانخفاض في أسعار اللحوم خلال أسبوعين 20 جنيهًا في الكيلو، بحسب ما قاله محمد شرف نائب، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف شرف أن سعر كيلو اللحمة الكندوز تراجع إلى ما بين 110 جنيهات و130 جنيها مقابل 120 و140 جنيهًا، قبل أسبوع، في القاهرة الكبرى.

وتراوح سعر كيلو اللحمة الكندوز بين 90 جنيهًا و110 جنيهات في المحافظات، وسجل سعر كيلو اللحم الجملي والجاموسي بين 90 جنيهًا و100 جنيه، وسجل كيلو اللحم السوداني بنحو 85 جنيهًا، بحسب شرف.

كانت أسعار اللحوم شهدت تراجعا بنحو 20 جنيها في موسم عيد الأضحي، وفقا لما قاله هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي.