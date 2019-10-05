وزير قطاع الأعمال يعين هشام أبو العطا رئيسا للقابضة للتشييد والتعمير

كتبت- شيماء حظي:

أصدر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتعيين هشام أنور أبو العطا رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وشغل هشام أبو العطا، عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات، وشغل مؤخرا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتخرج أبو العطا من كلية الهندسة جامعة القاهرة، فضلا عن عمله معيدا بالكلية، وعمل في المملكة العربية السعودية كمهندس حر لمدة 15 عاما في أعمال التصميمات الإنشائية والإشراف على التنفيذ وإدارة المشروعات وأعمال المقاولات.

وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وافقت في 22 يوليو الماضي على تعيين محمد زكي موسى قائما بأعمال رئيس الشركة لحين تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة، وذلك بعد قبول استقالة المهندس محمود حجازي من رئاسة مجلس الإدارة.