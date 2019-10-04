4 جنيهات إضافية للجرام.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمصر

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، ليكسب الجرام 4 جنيهات إضافية مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 684 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقابل 680 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 586.3 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 781.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5472 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، للجلسة الرابعة على التوالي، خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون تقريرا مهما بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر في الجلسة السابقة