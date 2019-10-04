المركزي يناقش صفقة استحواذ بنك عوده على أصول الأهلي اليوناني الأسبوع المقبل

كتبت- منال المصري:

قال تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، إن البنك المركزي سيناقش صفقة استحواذ بنك عوده مصر على أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني مصر الأسبوع المقبل.

وأضاف الدقاق، ردا على سؤال لمصراوي، على هامش مؤتمر مناقشة قانون البنوك الجديد، أن الإدارة القانونية بالبنك المركزي ستجري اجتماعها لبحث الصفقة الأسبوع المقبل، وإصدار تقريرها.

وأوضح الدقاق أنه كان من المقرر عقد اجتماع الإدارة القانونية أمس الخميس، لكن تم تأجيله للأسبوع المقبل، نظرا لإنعقاد مؤتمر استعراض ومناقشة ملامح مشروع قانون البنوك الجديد، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء عليه.

وأضاف الدقاق، أنه تم تكليف الإدارة القانونية لمتابعة ملف حقوق العاملين والموظفين بالبنك الأهلي اليوناني لضمان حصولهم على حقوقهم كافة قبل الموافقة على إتمام صفقة الاستحواذ.

وأكد الدقاق أنه تم مراعاة الوضع المميز للعاملين بالبنوك ووضعه في قانون البنوك الجديد، مشيرا إلى أن البنك المركزي يسعى دائما للتحقق والتأكد من ضمان حقوق الموظفين في صفقات البيع أو الاندماج.

وكان البنك المركزي، قرر إسناد ملف الموظفين بالبنك الأهلي اليوناني إلى الإدارة القانونية، لبحث حقوق الموظفين قبل إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ عملية بيع البنك.

وأعلن بنكا عوده – مصر والأهلي اليوناني في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته.