نائب محافظ المركزي: نستهدف افتتاح 30 فرعا في مبادرة رواد النيل قبل نهاية العام

كتبت- منال المصري:

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي يستهدف افتتاح 30 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل" بمشاركة 12 بنكاً وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت خلال مشاركتها اليوم الخميس، في افتتاح أول فرع لبنك قناة السويس في مبادرة رواد النيل، أن الفروع المستهدف افتتاحها قبل نهاية العام ستكون في 15 محافظة بالدلتا والصعيد.

وأشارت إلى أنه تم افتتاح حوالي 16 مركزا حتى الآن، وأن هذه المراكز ستقدم مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال مثل خدمات إعداد دراسات الجدوى، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، واختيار نوع التمويل المناسب للشركة سواء كان تمويلا بنكيا أو غير بنكي، بجانب القيام بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية.

وقالت لبنى هلال، إن مبادرة "رواد النيل" عبارة عن مبادرة مكملة وداعمة لمبادرة رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي أطلقها البنك المركزي لحث البنوك العاملة في مصر على ضخ 200 مليار جنيه لتمويل هذه الفئة من المشروعات، حيث تعمل "رواد النيل" علي توفير المعرفة والتدريب وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.