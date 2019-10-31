على خطى أمريكا.. 6 بنوك مركزية عربية تخفض أسعار الفائدة

القاهرة- وكالات:

خفضت البنوك المركزية في 6 دول عربية أسعار الفائدة الرئيسية 0.25%، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام أمس الأربعاء.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن مساء أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي 0.25%، إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75%.

وفي أحدث ردود الأفعال في الدول العربية، قال مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 4.25%، وسعر إعادة الشراء (ريبو) إلى 2%، وسعر فائدة الإيداع إلى 2%، وفقا لوكالة رويترز.

وفي عمان، قال البنك المركزي الأردني، مساء أمس الأربعاء، إنه خفض أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس إلى 4%، في خطوة لتشجيع الاستهلاك المحلي والاستثمار الضروريين لتحفيز النمو الضعيف، بحسب الوكالة.

وقال المركزي الأردني، إن تلك الخطوة التي جاءت بعد قليل من خفض نظيره الأمريكي أسعار الفائدة تأتي "تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية".

كما خفض بنك الكويت المركزي سعر فائدته القياسي أمس الأربعاء، لينضم إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، بحسب رويترز.

وخفضت الكويت سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2.75% من 3%، بعد أن أبقته دون تغيير في يوليو وسبتمبر الماضيين، عندما اقتفت بنوك مركزية خليجية أخرى أثر مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وقال البنك المركزي الكويتي، في تغريدة إن هدف القرار "تخفيض كلفة الاقتراض بالدينار الكويتي والإبقاء على هامش مريح لصالح الدينار الكويتي، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار".

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.

كما قال مصرف الإمارات المركزي، إنه خفض أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الأجل 25 نقطة أساس أيضا.

وخفض مصرف البحرين المركزي جميع أسعار الفائدة الرئيسية لديه 25 نقطة أساس بعد أن أحجم في سبتمبر الماضي.

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي على ودائع أسبوع واحد إلى 2.25%، وعلى ودائع ليلة إلى 2%، وعلى ودائع شهر إلى 2.6%. وقلص سعر الإقراض إلى 4% من 4.25%.