أسعار الحديد تنخفض لأقل من 10 آلاف جنيه لأول مرة منذ التعويم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار حديد التسليح، لأقل من 10 آلاف جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب.

وقال الدجوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن سعر طن الحديد، تراوح اليوم الأربعاء، بين 9500 و9900 جنيه تسليم أرض مصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأوضح الدجوي أن أسعار الحديد لم تنخفض لهذا المستوى منذ أن شهدت قفزة كبيرة بعد تعويم الجنيه قبل نحو 3 سنوات.

وأشار إلى أن سعر طن حديد التسليح في شركة عز، يبلغ 9900 جنيه للأطوال.

وقال الدجوي، إن أسعار الحديد تراجعت خلال شهر أكتوبر الجاري بنحو ألف جنيه في الطن.

وأرجع محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، انخفاض أسعار الحديد إلى هبوط أسعار البليت لتتراوح بين 350 و360 دولارا مقابل 380 دولارا للطن، بالإضافة إلى تراجع الطلب بشكل كبير في السوق مع زيادة حالة ركود المبيعات.

وقال حنفي، إن أسعار الحديد حاليا مرتبطة بحركة البيع والشراء وتكلفة الإنتاج.

وتابع: "منقدرش نتوقع أسعار الحديد خلال الشهر القادم أو الفترة القادمة لأن أسعار الحديد انخفضت خلال الشهر الحالي 3 مرات".

وكان متوسط سعر حديد التسليح يتراوح بين 10200 و10500 جنيه تسليم أرض مصنع خلال منتصف الشهر الجاري، بحسب ما قاله الدجوي لمصراوي.

وخفضت شركات الحديد أسعار منتجاتها أكثر من مرة خلال الشهر الجاري، مع تراجع أسعار الخامات عالميا، وخفض أسعار الغاز المحلية لمصانع الحديد والصلب، وحدة المنافسة في السوق الذي يشهد حالة من الركود.