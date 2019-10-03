الحكومة تعلن أسعار الوقود خلال ساعات مع تطبيق آلية التسعير الجديدة

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول، لمصراوي، اليوم الخميس، إن الحكومة ستعلن خلال الساعات المقبلة، أسعار الوقود، وفقا لآلية التسعير التلقائي الجديدة، التي تراجع الأسعار كل 3 أشهر.

وتطبق الحكومة نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر.

وبداية من الشهر الجاري، سيتم تطبيق نظام التسعير التلقائي بشكل فعلي، لأول مرة على أغلب المواد البترولية، وفقا لمتوسط سعر البترول والدولار في الشهور الثلاث الماضية.

وقال المصدر إن اللجنة المسؤولة عن التسعير تجتمع في الوقت الحالي، من أجل بحث متوسط سعر البترول وسعر الصرف، وكذلك تكلفة إنتاج المواد البترولية، والتي تمثل جميعها المعادلة السعرية التي يتم إعلان الأسعار على أساسها.

وأكد المصدر أنه وفقا لأسعار البترول والدولار، فإنه من المستبعد رفع أسعار الوقود، وأن الاتجاه حاليا، إما التثبيت أو الخفض.

وكانت لجنة حكومية مشكلة لدراسة أسعار الوقود، أوصت بتثبيت الأسعار لمدة 3 أشهر، لكن المصدر أشار إلى أن اللجنة تجتمع حاليا لاتخاذ القرار النهائي.

وفي كل الأحوال، فإنه وفقا لنظام التسعير الجديد، فإن الزيادة أو الانخفاض في أسعار الوقود يكون بحد أقصى 10% من سعر البيع الساري.

ويشهد سعر صرف الدولار انخفاضا واضحا في الفترة الأخيرة، وكذلك أسعار البترول التي نزلت دون 60 دولارا للبرميل، وهما المكون الأساسي لمعادلة التسعير.

وانخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 43 قرشا، بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2019، أي منذ نهاية يونيو الماضي وحتى تعاملات اليوم، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي الفترة التي ستعتمد عليها اللجنة في التسعير.

وتشمل قائمة الأسعار الحالية للوقود: بنزين 95 بـ 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ 8 جنيهات للتر، وبنزين 80 بـ 6.75 جنيه للتر، والسولار 6.75 جنيه.

ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيها للاستخدام المنزلي، و130 جنيها للاستخدام التجاري.

ويبلع سعر الغاز الطبيعي للسيارات 3.5 جنيه للمتر المكعب.

وخفضت الحكومة اليوم أسعار الغاز الطبيعي لبعض الصناعات، من بينها الحديد والصلب، والأسمنت والألومنيوم.