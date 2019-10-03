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    بنك بلوم يخفض الفائدة 1% على الودائع وحساب التوفير اليومي

    11:42 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    بنك بلوم يخفض الفائدة 1% على الودائع وحساب التوفير اليومي

    بنك بلوم

    كتبت - منال المصري:

    قال مسؤول خدمة العملاء في بنك بلوم، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على حساب التوفير يوم بيوم المقسم إلى 4 شرائح تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

    وانخفضت الفائدة على الشريحة الأولى في حساب التوفير التي تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه إلى 7.75% مقارنة 8.75%، بحسب المصدر.

    وتراجعت الفائدة على الشريحة الثانية التي تبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه إلى 8% مفابل 9%، بينما تراجعت الفائدة على الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه إلى 8.25% مقارنة 9.25%، بحسب المسؤول.

    وتراجعت على الشريحة الرابعة التي تبدأ من 5 ملايين جنيه وأكثر إلى 8.5% مقارنة 9.5% سنويا.

    كما انخفضت الفائدة على الوديعة أسبوع إلى 5.25% مقابل 6.25% سنويا، و وديعة الشهر انخفضت إلى 6.5% مقابل 7.5% سنويا بينما انخفضت الوديعة شهرين إلى 6.75% مقارنة بـ 7.75%، وتراجعت الفائدة على الوديعة 3 أشهر و6 أشهر إلى 7% مقارنة 8% سنويا، فيما انخفضت على الوديعة 12 شهر إلى 7.25% مقارنة 8.25% سنويا، بحسب المسؤول.

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