بعد تخفيضها بالمركزي.. تعرف على سعر الفائدة الجديد ببنك عوده

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك عودة مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية وعلى الودائع بين 0.25% إلى 2% تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وانخفضت الفائدة على الشهادة ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت إلى 12% سنويا للعائد الشهري مقارنة بـ 13% سنويا، وتراجعت إلى 12.05% مقابل 13.05% للعائد الربع السنوي.

كما تراجعت أسعار الفائدة على شهادات آجال 3 سنوات إلى 12.10% سنويا مقابل 13.10% للعائد نصف السنوي، كما تراجعت الفائدة إلى 12.15% مقارنة 13.15% سنويا للعائد السنوي، بحسب المسؤول.

وتباينت نسبة خفض الفائدة على الودائع حسب قيمة الوديعة وآجال الوديعة، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع أسبوع لأقل من 100 ألف جنيه إلى %5.25 مقابل 7.25%، وانخفضت الفائدة على الوديعة أسبوع من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه إلى 7.4% مقابل 5.4% سنويا، فيما انخفضت على الوديعة من 500 ألف جنيه إلى مليوني جنيه إلى 7,5% مقارنة 5.5% سنويا.