قطاع الأعمال تستعين باستشاري هندسي لبدء تطوير نادي غزل المحلة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته ستستعين باستشاري هندسي، لتحديد المساحات والحدود الرئيسية لمكونات نادي غزل المحلة ضمن مشروع تطويره.

وأوضح الوزير في تصريحات على هامش مؤتمر الجمعية البريطانية "مصر كمركز للتصدير في أفريقيا" اليوم الثلاثاء، أن مشروع التطوير يتضمن 3 مكونات وهي نادي العاملين بالشركة، وملعب واستاد فريق كرة القدم، والنادي الاجتماعي الجديد الذي يخدم مدينة المحلة.

وأضاف أنه "بناء على عمل الاستشاري الهندسي، سنبدأ في إصدار التراخيص تمهيدا لبدء إجراءات الطرح على المستثمرين".

وقال إن وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة عمل للمساعدة في إجراءات تطوير نادي غزل المحلة.

ووضعت الوزارة، تصورًا مقترحًا لتطوير نادي غزل المحلة يتضمن تأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليا وإضافة أعضاء جدد حوالي 10 آلاف عضوية جديدة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن هذا المقترح سيتم من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة ويتم إعطاء النادي حق انتفاع للمباني والمنشآت لمدة 15 عاما قابلة للمد.

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام طرح نادي غزل المحلة، للشراكة مع مستثمر في صناعة الرياضة لتطويره.

وتخطط الوزارة لإنشاء شركة لإدارة نشاط كرة القدم في النادي بشكل مستقل عن الشركة المالكة له.

وتعود ملكية النادي، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، لصالح شركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لوزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد النادي، واحدًا من أوائل أندية الشركات في مصر، حيث تأسس في عام 1936 أي بعد تأسيس الشركة بسنوات، وتقتصر عضويته على عمال الشركة حتى الآن.

وتبلغ مساحة النادي 45 فدانًا، كما يمتلك النادي استادًا لكرة القدم يتسع إلى 29 ألف متفرج، ويعد واحدًا من أكبر ملاعب منطقة الدلتا في مصر.

ويمتلك النادي ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس ومبنى حمام سباحة ونادي للرماية ونادي للكشافة، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.