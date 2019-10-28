أكثر الكلمات إنتشاراً

مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

الشرقية للدخان تراهن على السيجار والمعسل للتوسع في الأسواق الخارجية (فيديوجرافيك)

04:43 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
الشرقية للدخان تراهن على السيجار والمعسل للتوسع في الأسواق الخارجية (فيديوجرافيك)

الشرقية للدخان

كتبت- شيماء حفظي:

تسعى شركة الشرقية للدخان، لتطوير منتجاتها وإضافة أنواع جديدة، من أجل زيادة مبيعاتها في السوق المحلية والخارجية.

وتراهن الشركة على التوسع في إنتاج أنواع جديدة ومتطورة من السيجار، والمعسل بنكهات مختلفة من أجل زيادة صادراتها وتعظيم إيراداتها وأرباحها.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان، سجائر كليوباترا منذ نحو 99 عامًا، وتحتكر صناعة السجائر والدخان في مصر منذ تأسيسها في 1920.

في هذا "الفيديوجرافيك" نلقي نظرة على خطط الشركة للتوسع في المنتجات الجديدة في الفترة المقبلة.

الشرقية للدخان السيجار المعسل صناعة السجائر

الخبر التالى:

انخفاض جديد للدولار في بنكي الأهلي ومصر بنهاية تعاملات اليوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان