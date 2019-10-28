الشرقية للدخان تراهن على السيجار والمعسل للتوسع في الأسواق الخارجية (فيديوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

تسعى شركة الشرقية للدخان، لتطوير منتجاتها وإضافة أنواع جديدة، من أجل زيادة مبيعاتها في السوق المحلية والخارجية.

وتراهن الشركة على التوسع في إنتاج أنواع جديدة ومتطورة من السيجار، والمعسل بنكهات مختلفة من أجل زيادة صادراتها وتعظيم إيراداتها وأرباحها.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان، سجائر كليوباترا منذ نحو 99 عامًا، وتحتكر صناعة السجائر والدخان في مصر منذ تأسيسها في 1920.

في هذا "الفيديوجرافيك" نلقي نظرة على خطط الشركة للتوسع في المنتجات الجديدة في الفترة المقبلة.