نستله مصر للمياه تعتزم استثمار مليار جنيه في مصر خلال 6 سنوات (حوار)

كتبت-شيماء حفظي :

قال الدكتور راسم دباس، المدير التنفيذي لشركة نستله للمياه مصر، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات تتراوح بين 700 مليون جنيه ومليار في السوق المصري خلال السنوات الست المقبلة.

وأضاف في حوار لمصراوي على هامش جولة بالمصنع اليوم الأحد أن هذه الاستثمارات ستكون في إنشاء مصانع جديدة في مناطق أخرى بالجمهورية لتغطي احتياجات المستهلكين.

كم يبلغ حجم أعمال نستله للمياه في مصر؟

حجم نستله للمياه في العالم يبلغ نحو 8 بليون يورو وتعمل في 36 دولة.. ومصر تعد سوقا كبيرا وهاما من أسواق نستله العالمية وببلغ حجم استثماراتنا في مصر على مدار الخمس سنوات الماضية حوالي مليار جنيه.

ما هو حجم مبيعات نستله للمياه في مصر؟

ننتج في نستله مصر للمياه زجاجات مياه بركة ونستله وننفرد بإنتاج جالونات المياه ومع زيادة الإنتاج أصبحت حصتنا السوقية نحو 40% من سوق المياه المعباة في مصر.

كم نسبة نمو المبيعات خلال العام الجاري؟

حققنا نموا في مبيعات نستله مصر للمياه في 2019 بنحو 18% ونستهدف تحقيق نمو في مبيعاتنا بين 10 إلى 15% العام المقبل.

وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها من خلال التوسع في مصنعها من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة خلال العامين المقبلين.

هل لدى الشركة خططا توسعية في مصر في الفترة المقبلة؟

نعتزم ضخ استثمارات تصل إلى مليار جنيه خلال الستة أعوام المقبلة من خلال افتتاح مصنع جديد لنستله للمياه.. حاليا نبحث مع وزارة الري اختيار منطقة قريبة من الدلتا وتكون بها آبار مياه جوفية مستدامة وصالحة لتصنيع المياه باستخدام تكنولوجيا نستله العالمية هذه الأماكن ربما تكون في مدينة السادات او على طريق الإسكندرية الصحراوي.

ما هي توقعاتكم لأداء الشركة في ظل الوضع الاقتصادي في مصر حاليا؟

نحن نعمل في مصر وبالتالي نتأثر بالقرارات الاقتصادية.. وعند تعويم الجنيه ارتفعت تكاليف الإنتاج بسبب استيراد مواد خام كالبلاستيك. كما أن ارتفاع أسعار المحروقات رفع تكلفة النقل.. كل هذا أدى إلى زيادة سعر زجاجة المياه في السنوات الماضية بنحو 5 إلى 6% لتعويض جزء من هذه الزيادات في تكلفة الإنتاج.

لكن الآن وبعد الاستقرار النسبي لسعر الدولار وتحرير أسعار المحروقات لا أرى أي تداعيات لزيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي نتوقع استقرار الأسعار خلال العام المقبل.