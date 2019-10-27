"نستله مصر" تدرس إعادة تدوير بلاستيك زجاجات عبوات المياه

مصلحة الضرائب: يحق للسائحين استرداد الضريبة على السلع في هذه الحالة

كتبت - شيماء حفظي:

قال الدكتور راسم دباس، المدير التنفيذي لشركة نستله للمياه مصر، إن شركته تتعاون مع وزارة الصحة لإعادة تدوير البلاستيك المستخدم في عبوات المياه وإعادة استخدامه وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة؟

وأضاف خلال جولة بالمصنع اليوم الأحد أن هذا المقترح يأتي في إطار الحملة العالمية لتقليل استهلاك البلاستيك.

وأوضح أن هذه الآلية ستساهم في تخفيض استهلاك البلاستيك وكذلك إعادة تدويره بما لا يضر البيئة خاصة وأن محاولة إحلال البلاستيك ستكون مكلفة على المستهلك النهائي.

وتستثمر نستله مصر نحو مليار جنيه في المصنع الذي ينتج مياه نستله وبركة ويتضمن 9 خطوط إنتاج تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 40 ألف إلى 72 ألف زجاجة مياه في الساعة.

وأشار دباس إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات خلال السنوات المقبلة بإضافة خطوط إنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعبأة في السوق المصري.

وتعمل الشركة على تنفيذ عدد من المشروعات الاجتماعية حيث ضخت 70 مليون جنيه، في مجموعة من المجالات منها تطوير قرى ومناطق محافظة القليوبية بمنطقتي كفر الأربعين وجمجرة، وحملة القضاء على فيروس سي وأيضا تطوير ورفع كفاءة الطرق والبدء في إعادة بناء مركز شباب كفر الأربعين علاوة على عدة مشروعات أخرى تتعلق بترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي لدي الأهالي والطلاب تماشيا مع سياسة الدولة حول ترشيد استهلاك المياه في مصر.

وقال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية إنه يشيد بمجهودات شركة نستله المبذولة لخدمة أهالي محافظة القليوبية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية وهيئات القطاع الخاص لتحقيق كل تطوير يصب في مصلحة المواطن.

كما تنفذ الشركة عددا من المشروعات التنموية منها إعادة بناء وتجديد مركز شباب قرية كفر الأربعين على مساحة 1020 متر مربع بتكلفة مبدئية 2.5 مليون جنيه يستفيد منه نحو 20,000 مواطن باعتبار ان مراكز الشباب هي المتنفس الأساسي للشباب في ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية لأهالي قريتي كفر الأربعين وجمجرة.

وقامت نستله للمياه بعدة مشروعات بهدف تطوير المدارس بشكل عام وبالأخص تجديد مدرسة كفر الأربعين الإبتدائية لتوفير مناخ صحي وآمن للطلاب والمعلمين وبيئة صحية تمكنهم من التحصيل العلمي بشكل مميز ومستدام.

تأتي هذه المشروعات ضمن أعمال نستله للمياه مصر، لتحقق نموًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية أثناء تواجدها في السوق المصرية. فمنذ أن بدأت الشركة نشاطها في مصر عام 1999 بلغ عدد موظفي الشركة 1485 موظف في 2019 ، وأطلقت علامتها التجارية نستله بيور لايف في السوق المصرية في 2002، وينتج مصنع نستله للمياه أيضاً علامة بركة المملوكة للشركة ، ولدى نستله مصر محفظة منتجات متنوعة تشمل: لبن نيدو، مبيض القهوة "كوفى ميت"، نسكافيه، نسكويك، بونجورنو، مرقة وخلطات ماجى، شيكولاتة كيت كات، كواليتى ستريت، حليب الأطفال نان، غذاء الأطفال سيريلاك، حبوب نستله.