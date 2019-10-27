  • عاجل:المحكمة تقر سن "راجح" المتهم الرئيسي في واقعة قتل محمود البنا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح أبو بكر البغدادي الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

    بايونيرز القابضة تدخل قطاع الدواء وتستهدف استحواذات بمليار جنيه

    11:37 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
    بايونيرز القابضة تدخل قطاع الدواء وتستهدف استحواذات بمليار جنيه

    شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

    القاهرة- وكالات:

    قالت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، اليوم الأحد، إنها أسست شركة لتوزيع وتصنيع الأدوية باسم النور فارما باستثمارات من المتوقع أن تبلغ مليار جنيه "62.2 مليون دولار".

    وتملك بايونيرز 60% في الشركة الجديدة، والباقي لمستثمرين في مجال الأدوية والصيدلة.

    وأضافت بايونيرز، في بيان إلى بورصة مصر، أنها "تعتزم مع باقي مساهمي النور فارما ضخ مزيد من الاستثمارات في الشركة لتمويل عمليات الاستحواذ المرتقبة للفرص الاستثمارية في القطاع والتي تعكف الشركة حاليا على دراستها".

    وقال خالد الطيب رئيس مجلس إدارة النور فارما، في تصريحات لوكالة رويترز، "نتوقع قبل نهاية العام أن نكون أغلقنا أول استحواذ في هذا القطاع".

    شركة بايونيرز الاستثمارات المالية شركات الاستثمار مصر الأدوية

    الخبر التالى:

    19 % تراجعا في أرباح "جهينة" خلال 9 أشهر رغم زيادة الإيرادات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان