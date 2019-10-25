تقترب من 2000 جنيه للعلبة.. أسعار حلوى المولد في 7 محلات تجارية

كتبت- شيرين صلاح:

طرحت عدد من محلات الحلويات، خلال الأيام الماضية، حلوى المولد النبوي استعداد لاستقبال الزبائن.

وتتراوح أسعار علب الحلوى هذا العام بين 50 جنيها و1900 جنيه، ويختلف السعر بحسب الوزن والأصناف وطريقة التقديم سواء علبة أو صندوق.

ويرصد مصراوي أسعار علب حلوى المولد في 7 من أشهر محلات حلويات بمصر.

1 - حلواني العبد:

وتختلف الأسعار بحسب مكونات العلب والأصناف وعددها ومنها:

- علبة مولد مشكل رقم 7 تحتوي على 11 صنفا بسعر 50 جنيها.

- علبة مولد مشكل رقم 6 تحتوي على 16 صنفا بـ 78 جنيها.

- علبة مولد مشكل رقم 5 تحتوي على 19 صنفا، بسعر 120 جنيها.

- علبة مولد مشكل رقم 4 تحتوي على 23 صنفا، بسعر 185 جنيها.

- علبة مولد مشكل رقم 3 تحتوي على 26 صنفا، بسعر 245 جنيها.

- علبة مولد مشكل رقم 2 تحتوي على 34 صنفا، بسعر340 جنيها.

- علبة مولد مشكل رقم 1 تحتوي على 38 صنفا، بسعر 440 جنيها.

2 - حلواني تسيباس:

- علبة حلوى المولد 8 أصناف بسعر 35 جنيها.

- علبة حلوى المولد كاندي بسعر 35 جنيها.



- علبة حلوى المولد 14 صنفا بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى المولد 18 صنفا بسعر 155 جنيها.

- علبة حلوى المولد شوجر فري بسعر 199 جنيها.

- علبة حلوى المولد لوكس صغيرة بسعر 235 جنيها.

- علبة حلوى المولد لوكس وسط بسعر 315 جنيها.

- علبة حلوى المولد لوكس كبيرة بسعر 395 جنيها.

- علبه حلوى المولد فاخرة صغيرة بسعر 570 جنيها.

- علبة حلوى المولد فاخرة وسط بسعر 855 جنيها.

- علبة حلوى المولد فاخرة كبيرة بسعر 1290 جنيها.

3 - حلوني إيتوال:

- علبة حلوى المولد مشكل لوكس 20 صنفا بسعر 205 جنيها.

- علبة حلوى المولد مشكل فاخر 21 صنفا بسعر 145 جنيها.

- علبة حلوى المولد 23 صنفا بسعر 195 جنيها.

4 - حلواني مونجيني:

- علبة حلوى المولد مشكل 58 صنفا بسعر 95 جنيها.

5 - حلواني نولا:

- علبة حلوى المولد وزن 1.5 كيلو بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى المولد وزن 2 كيلو بسعر300 جنيه .

- علبة حلوى المولد وزن 3 كيلوات بسعر 475 جنيها.

6 - حلواني لابوار:

- علبة حلوى المولد كرتون ميني بسعر 210 جنيها.

- علبة حلوى المولد وسط كرتون بسعر 385 جنيها.

- علبة حلوى المولد جامبو بسعر 700 جنيها.

- علبة حلوى المولد خشب صغيرة بسعر 950 جنيها .

- علبة حلوى المولد خشب متوسطة بسعر 1350 جنيها.

- علبة حلوى المولد كبيرة بسعر 1900 جنيها.

- علبة حلوى المولد وسط صفيح بسعر 420 جنيها.

- علبة حلوى المولد كبيرة صفيح بسعر 520 جنيها.

7 - حلواني سالي سكريه:

- علبة حلوى المولد 35 صنفا بسعر 220 جنيه.

- علبة حلوى المولد 48 صنفا بسعر 330 جنيها.

- علبة حلوى المولد 66 صنفا بسعر 400 جنيه.

- علبة حلوى المولد 96 صنفا بسعر 520 جنيها.