البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع جامبيا في مجال التجارة الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري مع فوداي جايس مدير عام البريد الجامبي بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم الجمعة.

وقال البيان، إن البروتوكول يهدف لإتاحة فرصة التسوق الإلكتروني لعملاء البريد الجامبي من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا، لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الجامبي.

وقال الصغير، إن البروتوكول يهدف إلى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الجامبي ويساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجامبيا للاستفادة من إمكانيات البريد المصري لتقديم خدمات التجارة الالكترونية لعملاء البريد الجامبي بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الإلكترونية حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى جامبيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.