يبدأ الإنتاج خلال أيام.. إيني تعلن اكتشاف بئر بترولية في أبورديس سدري

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الجمعة، اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة (أبورديس سدري) بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا.

وقالت شركة إيني، إنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم تشغيلها من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، مشيرة إلى أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى أن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية أيضًا في الأنشطة المستقبلية في منطقة سدري للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت في يوليو الماضي، عن تحقيق شركة بترول بلاعيم كشفا بتروليًا بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافية سدري 23، والنجاح في الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 مترًا من الصخور الرسوبية و65 مترًا من الصخور الجيرية.