"سك العملة" تصدر عملات تذكارية احتفالا بالمحكمة الدستورية وبنك مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، في بيان لوزارة المالية اليوم الخميس، إن المصلحة بدأت إصدار عملات تذكارية للاحتفال بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا (مرور 50 عاما)، وتأسيس القضاء الدستوري بمصر، وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء بنك مصر.

وقال شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة تعمل حاليًا على سك مجموعة من العملات التذكارية من مختلف الفئات بمناسبة العيد المئوي لتأسيس "بنك مصر"، الذي يعد نموذجًا لمشروع وطني متميز تم تأسيسه عام 1919 بواسطة طلعت باشا حرب.

وبنك مصر هو أول بنك مصري يؤسسه مجموعة من رجال أعمال وطنيين بالإضافة إلى الاكتتاب العام لجموع المصريين، ويكون له شركات فى مجالات مختلفة مثل: "الطيران، والغزل والنسيج، والسينما"، وغيرها من الأنشطة التي عكست النهضة الاقتصادية والصناعية للشعب المصري آنذاك.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن مصلحة سك العملة تسهم في بناء الوعي الوطني من خلال إحياء ذكرى تأسيس مؤسسات الدولة الوطنية، وتوثيق الأحداث التاريخية، والمشروعات القومية والإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن إصدار العملات المعدنية التذكارية يلعب دورا محوريا في توعية المواطنين بتاريخ وطنهم المجيد في البناء والتعمير الذي يُثري الحضارة الإنسانية.

وكانت مصلحة سك العملة، أصدرت عملات معدنية تحمل تصميمات لمشاريع قومية منها: العاصمة الإدارية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنبان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصرى الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة.

كما تنفرد المصلحة، بعمل الأوسمة والأنواط والنياشين والأختام لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الدروع والمجسمات التي تشمل دروع "نحاس، أكريليك، كريستال"، بحسب ما قاله حسام خضر.

وأوضح خضر، أنه تم خلال الفترة الأخيرة الانتهاء من 1315 درعًا وميدالية متنوعة في الخامات والتصميمات والأشكال، و100 من الأوسمة والأنواط بجودة عالية؛ لتقديمها للمتميزين في مختلف المجالات.