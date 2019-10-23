أوراسكوم للاستثمار: نتفاوق مع الديار القطرية لإتمام صفقة مشتركة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تتفاوض مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لإتمام صفقة مشتركة.

وأضافت الشركة، أنها قامت بتحديد ودراسة الجدوى الاستثمارية لبعض الفرص، ومنها دراسة إبرام صفقة بين أوراسكوم للاستثمار وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.

وأوضحت، أن الشركة تقوم حاليا بالتفاوض للوصول إلى شكل للصفقة مرضي للطرفين.

ولفتت إلى أن شروط أوراسكوم للاستثمار لإتمام الصفقة متوقف على عدة عوامل رئيسية من بينها الحصول على مواقف مسبقة من الجهات الحكومية المختصة على تغيير هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع نظير رسوم إدارية وشروط مرضية.

وأضافت أنه ضمن العوامل أيضا التوصل إلى تسوية نهائية في النزاع الناشئ بين شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير هيكل الملكية.

وأضافت أن أوراسكوم للاستثمار سوف تقوم بالعمل على استيفاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة في حالة الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين، حيث أن الصفقة مازالت في مرحلة التفاوض.

ومجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.