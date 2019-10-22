الأوروبي لإعادة الإعمار: 400 مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في مصر

كتبت - منال المصري:

قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن البنك يستهدف ضخ 400 مليون دولار تمويلات جديدة قبل نهاية العام الجاري لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في مصر بالتعاون مع البنوك.

وأشارت السعدي، في تصريحات صحفية على هامش الملتقي الرابع لأدوات التمويل غير المصرفي اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 600 مليون دولار لـ 9 بنوك مصرية على مدار 4 سنوات.

وأوضحت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتعامل مع 9 بنوك في مصر منهم الأهلي المصري ومصر وعوده وقطر الوطني الأهلي والقاهرة.

وكانت جانيت هاكمان رئيس مكتب مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قالت إن البنك يستهدف ضخ مليار دولار لمصر قبل نهاية العام الجاري ليصل إجمالي التمويلات إلى 1.3 مليار دولار خلال العام الجاري.