سوديك تسند عقود إنشاءات بقيمة 300 مليون جنيه لمشروع سوديك إيست

القاهرة – مصراوي:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في بيان اليوم الاثنين، إنها أسندت عقود انشاءات بقيمة تخطت 300 مليون جنيه حتى الآن لتطوير مشروع سوديك إيست بمنطقة شرق القاهرة.

وكانت الشركة، دشّنت العمل في مشروع سوديك إيست العام الماضي، وذلك بعد إطلاق مراحله الأولى والمكونة من منازل عائلية منفردة والتي حققت مبيعات بلغت 2 مليار جنيه، بحسب البيان.

وقالت الشركة، إنها بدأت الأعمال الإنشائية بكل المراحل التي تم إطلاقها بالمشروع حيث من المتوقع بدء عمليات التسليم في نوفمبر2021.

وأضافت سوديك، أنها تشارك ويل سبرنج، المؤسسة المتخصصة في التعلم التجريبي والعملي والتي سيتم تكليفها بإدارة وتفعيل مكون التخييم والمعسكرات المختلفة على مساحة 6 أفدنة داخل سوديك إيست.

ومن المتوقع أن يصبح البارك هو أول موقع للتخييم يشغل هذه المساحة في مصر، وسيستفيد في الوقت نفسه من النادي الرياضي الملاصق له والذي يشغل مساحة 41 فدانا، ويديره نادي Club S، الذراع الرياضي لشركة سوديك.

وتعاقدت سوديك أيضا مع شركة Emirates لإقامة مجمع متاجر للتجزئة والخدمات بما في ذلك المنافذ البيعية التابعة لها.

وأعلنت الشركة أنها في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع متخصصين متنوعين للمكونات الترفيهية في المشروع، بالإضافة لعدد من الشركاء الآخرين لإدارة المدارس والخدمات الطبية.

ويشغل مشروع سوديك إيست مساحة 655 فدانا، ووضع مخططه العام مكتب ساساكي الأمريكي، ويمثل سوديك إيست مشروعاً متكاملاً ومتعدد الاستخدامات وتشكل المساحات المفتوحة والخضراء 84% من مساحته الإجمالية.

ويتم تطوير سوديك إيست بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بحسب البيان.