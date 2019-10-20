الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة سلعية في مصر

القاهرة- مصراوي:

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، بحسب بيان من صحفي من البورصة اليوم الأحد.

وتسعى إدارة البورصة للبدء في إجراءات تأسيس بورصة سلعية في مصر.

وأضاف البيان أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولي مسئولية إدارة البورصة السلعية.

ومن المتوقع أن تكشف البورصة عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للبورصة الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

وقال البيان إن افتتاح جلسة تداول اليوم، كان بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وعلي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووإبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، وومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وبحسب البيان فإن البورصة عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار عام كامل، مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عددًا من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات الفرز والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.

وأضاف البيان أن البورصة أجرت حصرًا شاملًا لكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وكذلك حصرت الشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

ووفقًا للبيان اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والاسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات أثيوبيا والهند وإيران وشرق أفريقيا الإقليمية وغانا.

وانتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية، بحسب البيان.

وذكر البيان أن إدارة البورصة نظمت زيارات عددًا من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وسيتم ربطها إلكترونيا بالبورصة.

كما خططت البورصة لاعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في البيان إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر، بحسب فريد.

ونقل البيان عن علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك اتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وأضاف أن من شأن وجود سوق منظم لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.

ولفت مصيلحي إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً في مصر، وجاري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.