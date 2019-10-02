المركزي يخطط لزيادة إصدار وسائل الدفع الإلكترونية بحلول 2020

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي زيادة إصدار وسائل الدفع الإلكترونية المستهدفة في 2020، وفقًا لتقرير للبنك المركزي اطلع مصراوي عليه.

ويستهدف البنك المركزي زيادة محافظ الهاتف المحمول إلى 18 مليون محفظة مقارنة 12.278 مليون محفظة حاليًا في 19 بنكا.

كما يستهدف البنك زيادة بطاقات الدفع إلى 50 مليون بطاقة مقارنة 30.432 مليون بطاقة حاليا في 37 بنكًا.

كما يستهدف البنك زيادة نقاط البيع إلى 400 ألف نقطة بيع مقارنة 74.178 ألف نقطة بيع حاليا في 6 بنوك كما يستهدف نمو ماكينات الصراف الآلي إلى 18 ألف ماكينة مقارنة 12 ألف ماكينة حاليا في 37 بنكا.

ويخطط البنك المركزي للتوسع في الخدمات البنكية من خلال الإنترنت البنكي إلى 38 بنكا مقابل 32 بنكا حاليا.

وقال التقلاير إن الدراسات العالمية تظهر أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويا وتتيح 200 ألف فرصة عمل.

ووفقا لأحداث الدراسات تقدر تكلفة التعاملات النقدية بحوالي 2.2% من الناتج القومي بما يعادل 94 مليار جنيه.