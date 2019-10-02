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    ننشر أبرز ملامح مشروع قانون البنوك الجديد والمذكرة الإيضاحية

    03:54 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    ننشر أبرز ملامح مشروع قانون البنوك الجديد والمذكرة الإيضاحية

    البنك المركزي المصري

    كتبت- منال المصري:

    حصل مصراوي علي نسخة من تقرير جديد للبنك المركزي يشمل أبرز ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، المعروف باسم قانون البنوك الجديد، والمنتظر مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.

    ويستهدف المركزي من مشروع القانون الجديد مواكبة المتغيرات التي شهدتها الساحة المصرفية المحلية والدولية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

    وينشر مصراوي أبرز ملامح قانون البنوك الجديد، بحسب تقرير البنك المركزي، والمذكرة الإيضاحية للقانون.

    قانون البنوك الجديد البنك المركزي الجهاز المصرفي مجلس النواب

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