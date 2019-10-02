رئيسة اتحاد المصدرين: تحديد حد أدنى لسعر تصدير القطن من الموسم الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قالت عزة رشوان، رئيسة اتحاد مصدري الأقطان المصري، لمصراوي، إن الجمعية العامة للاتحاد وافقت بالأغلبية على تحديد حد أدنى لسعر تصدير الأقطان، بداية من الموسم الجاري.

وأضافت رشوان، أن الجمعية العامة للاتحاد، التي اجتمعت الاثنين الماضي، قررت وضع حد أدنى لسعر التصدير للحفاظ على سمعة وهيبة القطن المصري في الأسواق العالمية، إلى جانب مراعاة احتفاظه بسعر تنافسي للحفاظ على المبيعات.

وقررت الجمعية العامة للاتحاد، تشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء لوضع آليات وضوابط التعامل لتحديد السعر الأدنى للتصدير، بحيث لا يتمكن أي تاجر أقطان من بيع القطن المصري بأقل من هذا السعر، بحسب ما قالته رئيسة الاتحاد.

وستبدأ أعمال اللجنة الخميس المقبل، كما سيتم تطبيق القرار على أي عملية تصدير مقبلة، وفقا لعزة.

وخلال الموسم الماضي 2018 – 2019، قفزت صادرات مصر من القطن بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق له، بحسب تصريحات سابقة لرئيسة الاتحاد لمصراوي.

وبلغ إجمالي القطن المصدر الموسم الماضي بلغ نحو 1.8 مليون قنطار من القطن (88 ألف طن)، مقابل نحو1.1 مليون قنطار (بنحو 55 ألف قنطار) في الموسم السابق له.

وبدأ موسم تصدير القطن في سبتمبر 2018 وحتى 24 أغسطس 2018، وفقًا لبيانات اطلع عليها مصراوي.

وقالت عزة، إن ارتفاع صادرات مصر من القطن الموسم الماضي، جاء نتيجة لانخفاض أسعار القطن المصري مقارنة بالأسواق المنافسة.

واتجه التجار إلى خفض أسعار تصدير القطن، ليتمكنوا من بيع محصول القطن، في ظل زيادة الإنتاج.

وارتفع إنتاج محصول القطن في مصر من 1.4 مليون قنطار في الموسم 2017-2018، إلى 2.5 مليون قنطار من القطن الموسم الماضي، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن، بحسب عزة.

وكانت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) الموسم الماضي بلغت 120 ألف فدان، بحسب مصدر تحدث لمصراوي.

لكن هذه المساحة تقلصت الموسم الحالي إلى 40 ألف فدان، بعد مطالبات من التجار لوزارة الزراعة، نتيجة تراكم محصول القطن من المواسم السابقة لدى التجار، وفقًا للمصدر.

وصدرت مصر الموسم الماضي، إلى 22 دولة بالإضافة إلى المناطق الحرة، واستحوذت الهند على أكثر من نصف الصادرات المصرية بقيمة بلغت 930.5 ألف قنطار (نحو 46.6 ألف طن) الموسم الماضي، وهي أكبر مستورد للقطن المصري، وتليها باكستان ثم المناطق الحرة والصين وبنجلاديش.

ويتشكل اتحاد مصدري الأقطان من 68 شركة تجارة، وتولت عزة رشوان رئاسة الاتحاد في يناير 2019.

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