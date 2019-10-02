التخطيط تعقد ورشة تدريبية لموظفي المحافظات لشرح مفاهيم التخطيط المحلي

صورة من التدريب لبعض موظفي الدولة

القاهرة- مصراوي:

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة تدريبية لعدد من موظفي المحافظات لشرح مفاهيم التخطيط المحلي وإعداد خطط التنمية المحلية بدواوين عموم المحافظات، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مجموعة الورش التدريبية تستهدف 135 موظفا من العاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت السعيد، أن هذه الورش تهدف إلى تنمية قدرات هؤلاء العاملين بكل ما يخص التخطيط المحلي بالمحافظات وكيفية إعداد خطط التنمية المحلية، والتركيز على تحقيق أهداف المشروعات المدرجة بخطة المحافظة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لتلبية الاحتياجات المحلية.

وشمل التدريب ست محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر وأسوان والغربية وهي محافظات المرحلة الأولى من التدريب، بحسب البيان.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة المصرية توجه اهتمام خاص ببرامج التأهيل والتدريب لموظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار محور التدريب وبناء القدرات بخطة الإصلاح الإداري.

وتابعت السعيد، أن هناك توجه بأن تغطي برامج التدريب كل الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والأقاليم المصرية.

وقالت أمل زكريا، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الورشة التدريبية عقدت على مدار ثلاثة أيام، تضمن اليوم الأول شرح الإطار التشريعي وتحديات تخطيط الاستثمار، وقياس الفجوات التنموية على المستوى المحلي.

وأضافت أمل، أن ثانى أيام التدريب تضمن التعرف على المصطلحات الفنية وكيفية تبويب المشروعات على المستوى المحلي، وكيفية متابعة تنفيذ المشروعات وتحديد مؤشرات قياس الأداء.

وشمل اليوم الثالث التدريب على المكون الأول من المنظومة المتكاملة لمتابعة وإعداد الخطة الاستثمارية الخاص بإعداد مقترح الخطة، والمكون الثاني من المنظومة المتكاملة لمتابعة وإعداد الخطة الاستثمارية الخاص بالتعزيزات والمناقلات، بحسب أمل.