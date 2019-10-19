هل تتأثر البنوك اللبنانية في مصر باحتجاجات بيروت؟

كتبت - منال المصري:

قال مسؤولو فروع بالبنوك اللبنانية العاملة في مصر، إن البنوك ستنتظم في العمل بدءا من الغد، دون أي تأثير بالأحداث الدائرة في لبنان، ذلك باعتبارها شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون المصري ورقابة البنك المركزي المصري.

وكانت المصارف العاملة في لبنان، أعلنت الخميس الماضي غلق أبوابها احتجاجا على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية، واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، لتغطية تكلفة زيادة على الرواتب للمعلمين والقطاع العام .

ويعمل في الجاهز المصرفي المصري، كل من بنك عودة وبنك بلوم، وتعد استثمارات لبنانية بقطاع البنوك في مصر، لكنهما خاضعان لقانون الجهاز المصرفي المصري ورقابة البنك المركزي المصري.

وتخضع جميع البنوك الأجنبية والخاصة العاملة في مصر تحت رقابة البنك المصري والقوانين المصرية طبقا للقانون وهو ما يوضح عدم تأثر أعمال هذه البنوك بالأحداث الدائرة في دولهم.

ويضمن البنك المركزي جميع أموال المودعين في جميع البنوك العاملة بمصر طبقا للقانون باعتباره الرقيب علي الجهاز المصرفي .

وتفتح فروع البنوك اللبنانية العاملة في مصر أبوابها أمام العملاء بانتظام من غد وعلى مدار الأسبوع ودون تأثر بأي إغلاق للبنوك في لبنان.

وانطلقت أعمال بنك عَوده في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، حيث نجح البنك في ترسيخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصري مع تنمية شبكة الفروع لتشمل 46 فرعًا مقابل 3 فروع فقط وقت الاستحواذ طبقا للموقع الالكتروني التابع للبنك.

كما أن بنك بلوم مصر هو أحد البنوك اللبنانية العاملة في مصر وهو بنك تجاريّ يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفيّة والماليّة.

لديه شبكة فروع تتكون من 39 فرعًا تشمل محافظات مختلفة طبقا لموقعة الالكتروني.

ويضم الجهاز المصرفي المصري البالغ عدده 38 بنكا يخضعوا تحت رقابة البنك المركزي المصري العديد من الاستثمارات الأجنبية .

ومن بين الدول التي تستثمر بقطاع البنوك في مصر البحرين بعدد ثلاثة بنوك وهي الأهلي المتحد والبركة والمؤسسة العربية الدولية.

كما تتواجد الكويت بثلاثة بنوك، وهم الكويت الوطني والأهلي الكويتي، وتشارك مصر مناصفة في رأس مال البنك العربي الافريقي الدولي .

وكذلك السعودية تتواجد ببنك فيصل، وفرنسا ببنك كريدي اجريكول وإنجلترا ببنك اتش اس بي سي، وكذلك الأردن ببنك العربي، وقطر تستثمر في مصر بقطاع البنوك ببنك قطر الوطني الأهلي، والمغرب ببنك التجاري وفا بنك.