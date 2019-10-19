تعرف على الحد الأقصى للشراء أونلاين بكارت حساب التوفير في 9 بنوك

كتبت - منال المصري:

تتيح أغلب البنوك تفعيل بطاقات الدبت للخصم المباشر لعملائها خدمة المشتريات الأونلاين من مواقع المبيعات الإكترونية.

وتشهد المشتريات من الإنترنت إقبالا واسعا من الجماهير الذين يتعاملون مع البنوك على مستوى العالم، وخاصة بعض الجهات بدأت في بيع خدماتها أونلاين فقط دون الكاش مثل شراء تأشيرة السفر من بعض السفارات.

وتقدم البنوك خدمة المشتريات الأونلاين مجانا بدون مصاريف إدارية طالما المشتريات تتم بالجنية المصري من مواقع محلية.

لكن في حالة تمت عملية الشراء بالدولار من مواقع عالمية يتم احتساب عمولة 3% لتغيير العملة من الجنيه إلى الدولار أو أي عملة أخرى وهي نسبة مقررة بجميع البنوك.

وتربط بعض البنوك تفعيل خدمة المشتريات الأونلاين باستخدام كارت الدبت برغبة العميل بتقديم طلب للبنك بتفعيل الكارت ويتم التفعيل في خلال 24 ساعة عمل، بينما تتيحها بنوك أخرى مباشرة للعملاء .

وتحجم بعض البنوك مثل بنك القاهرة عن تفعيل خدمة المشتريات الأونلاين على كارت الدبت بهدف تحفيز العملاء على استخدام كروت الائتمان التي تعرف باسم الكريدت كارد.

كما تحدد بعض البنوك مواقع معينة للشراء أونلاين باستخدام الكارت تحسبًا من وجود موقع مشبوهة غير مؤمنة تقوم بعمليات اختراق على حساب العميل.

وتوجد أنواع كروت مختلفة تتيح خدمة المشتريات الأونلاين مثل بطاقات الدبت أو الكريدت كارد أو البطاقات المدفوعة مقدما.

وتتباين حدود المشتريات أونلاين من بنك إلى آخر، حسب نوع الكارت، وترتبط كروت الدبت بحسابات التوفير للعميل في البنك ويتم إصدار الكارت على الحساب لاستخدامها للسحب الإلكتروني أونلاين أو من ماكينات الصراف الآلي داخل او خارج مصر او للمشتريات من التجار باستخدام ماكينات البيع المعروفة P.O.S.

ويعرض مصراوي الحد الأقصى لمشتريات الأونلاين شهريا ويوميا في أهم 9 بنوك بينها الأهلي المصري ومصر والإسكندرية والتجاري والتجاري الدولي والإسكندرية، بحسب مسؤولي خدمة العملاء بها.

البنك الأهلي المصري:

كارت الكلاسيك: 30 ألف جنيه مشتريات يومية بحد أقصى 180 ألف جنيه شهريا.

الجولد: 50 ألف جنيه يوميًا بحد أقصى 180 ألف جنيه شهريا.

البلاتينيوم: 75 ألف جنيه يوميًا بحد أقصى 180 ألف جنيه شهريا.

بنك مصر:

الكلاسيك: 15 ألف جنيه يتم استخدامها يوميًا أو شهريا.

الجولد: 20 ألف جنيه يتم استخدام الحدود يوميًا أو على مدار الشهر .

تيتانيوم: 30 ألف جنيه يتم استخدام الحدود يوميًا أو على مدار الشهر .

البلاتينيوم: 50 ألف جنيه يتم استخدام الحدود يوميًا أو على مدار الشهر

بنك الإسكندرية:

فيزا ان سبير: 150 ألف جنيه، ويتم استخدام الحدود يوميًا دون حد أقصى في الشهر طبقا لحساب العميل.

ماستر كارد تيتانيوم: 75 ألف جنيه في اليوم دون حدود قصوى في الشهر .

ماستر كارد بلاتينوم: 80 ألف جنيه يوميًا دون حد أقصى في الشهر طبقا لحساب العميل.

البنك التجاري الدولي:

الكلاسيك : 50 ألف جنيه تقسم على مرتين خلال الشهر، 25 ألف جنيه في النصف الأول من الشهر و25 ألف جنيه في النصف الثاني من الشهر .

التيتانيوم: 100 ألف جنيه تنقسم على 40 ألف جنيه خلال النصف الأول من الشهر و60 ألف جنيه في النصف الآخر من الشهر.

البلاتينيوم: 150 ألف جنيه تنقسم على 60 ألف جنيه في النصف الأول من الشهر و90 ألف جنيه في النصف الآخر من الشهر.

البنك العربي الأفريقي الدولي :

كارت فيزا: 40 ألف جنيه في اليوم أو يتم استخدامها على مدار الشهر .

ماستر كارد: 40 ألف جنيه في اليوم على أن يتم استخدامها على مدار الشهر.

بنك الإمارات دبي الوطني:

ستاندرد: 25 ألف جنيه دون حد أقصى في اليوم .

تيتانيوم: 40 ألف جنيه دون حد أقصى في اليوم.

البلاتيًنيوم: 80 ألف جنيه في اليوم.

بنك الشركة المصرفية العربية :

الكلاسيك: 10 آلاف جنيه يوميًا أو على مدار الشهر.

التيتانيوم: 15 ألف جنيه يوميًا أو على مدار الشهر.

البلاتينيوم : 20 ألف جنيه يوميًا أو على مدار الشهر.

التجاري وفا بنك مصر:

الجولد: 9 آلاف جنيه في اليوم او علي مدار الشهر .

بريستيج : 18 ألف جنيه في اليوم أو على مدار الشهر.

البلاتينيوم: 18 ألف جنيه في اليوم أو على مدار الشهر.

البنك العربي :

الكلاسيك : 10 آلاف جنيه يوميًا بما لايزيد عن 50 ألف جنيه في الشهر.

بريميوم: 30 ألف جنيه في اليوم بما لا يزيد عن 200 ألف جنيه في الشهر.

بلاتينيوم : 50 ألف جنيه في اليوم بما لا يزيد عن 500 ألف جنيه في الشهر.