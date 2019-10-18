3 بنوك عامة تخفض الفائدة على قروض التمويل العقاري

كتبت-منال المصري:

خفضت البنوك العامة الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة الفائدة بنسبة 1% على قروض التمويل العقاري العادي- خارج مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري- بداية من الشهر الجاري.

وجاء هذا الخفض بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع لها خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض.

وتقدم البنوك نوعين من قروض التمويل العقاري أحدهم داخل مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة بشرط تطابق شروط المبادرة على العميل وموافقة صندوق التمويل العقاري والبنك على التمويل بعد التأكد من توافقها مع الشروط المعلنة للمبادرة.

كما تقدم البنوك برنامج تمويل عقاري خارج المبادرة بفائدة غير مدعمة للعملاء الذين لا تنطبق عليهم شروط المبادرة ويريدون الحصول على تمويل عقاري.

ويقف تحديد قيمة التمويل المقدمة من البنك للعميل حسب إجمالي الدخل الشهري له وقدرته على سداد الأقساط بشكل منتظم دون تعثر في السداد.

ولا يزيد الحد الأقصى للقسط الشهري للقرض عن 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل طبقا لتعليمات المركزي، ضمانًا لعدم التعثر في السداد.

وتشترط البنوك على العميل تمويل جزء من الوحدة السكنية كمقدمة للتأكد من جدية العميل في شراء الوحدة وتتراوح الدفعة المقدمة من العميل بين 15% إلى 40% من قيمتها حسب سياسة البنك وحالة العميل.

وتقدم البنوك نوعين من برامج التمويل العقاري حسب نوع الضمانة سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص بضمان الراتب، وكذلك لأصحاب المهن الحرة بضمان بطاقة ضريبية وسجل تجاري للمشروع.

ويشترط البنك على العميل للموافقة على القرض بعد إثبات الدخل الشهري تقديم عقد الوحدة السكنية وتسجيلها بالشهر العقاري وهو يعد أكبر تحدي يواجه عملاء التمويل العقاري لصعوبة تسجيل وحداتهم السكنية.

ويعرض مصراوي جميع شروط التمويل العقاري بالبنوك العامة بعد خفض الفائدة كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 17.25% إلى 18.75% متناقصة حسب نوع عمل العميل.

قيمة القرض: يساهم البنك بنسبة تتراوح بين 70 أو 80% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

مدة سداد القرض: تصل إلى 15 عامًا كحد أقصى.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 1500 جنيه.

السن: من 21 عامًا إلى 65 عامًا كحد أقصى حسب حالة العميل.

المصاريف الإدارية: يتم تحديدها حسب مدة سداد القرض ونوع الوظيفة.

بنك مصر:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 17.5% إلى 18.5% متناقصة.

قيمة القرض: يدبر البنك تمويلًا يتراوح بين 75% إلى 80% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

مدة سداد القرض: تصل 10 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريًا.

سن العميل: من 21 عامًا إلى 65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية حتى نهاية شهر يناير المقبل.

بنك القاهرة:

نسبة الفائدة: 18.5% متناقصة.

قيمة القرض: بدبر البنك تمويلًا يتراوح بين 15% إلى 60% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.

مدة سداد القرض: تصل إلى 20 عامًا.

الدخل الشهري: 1750 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.

السن : من 21 عامًا إلى 53 عامًا كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.