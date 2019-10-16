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    بروتوكول بين المصرف المتحد ومدينة نصر للإسكان لتمويل ألفي وحدة لمحدودي الدخل

    02:49 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    بروتوكول بين المصرف المتحد ومدينة نصر للإسكان لتمويل ألفي وحدة لمحدودي الدخل

    خلال المؤتمر الصحفي اليوم

    كتبت- منال المصري:

    وقع أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، مع أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بروتوكولًا لتمويل ألفي وحدة سكنية لمحدودي الدخل طبقا لمبادرة التمويل العقاري بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة.

    وتقع الوحدات المقدمة من شركة الإسكان والتعمير في مشروع حدائق النصر في حدائق أكتوبر على مساحة 63 مترًا بإجمالي سعر 200 ألف جنيه.

    وتبلغ المقدمة للوحدات 15% على أن يمنح صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا 40 ألف جنيه.

    وقال أشرف القاضي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن استراتيجية المصرف استندت على تعظيم دوره التنموي لمساندة جهود الدولة نحو توفير سكن ملائم للمواطنين خاصة لمحدودي الدخل.

    وأوضح أن فائدة التمويل تتراوح بين 5% إلى 7% على مدار 20 عامًا طبقا لمبادرة المركزي .

    وبحسب القاضي فإن محفظة التمويل العقاري بالبنك بلغت 375 مليون جنيه وتستحوذ مبادرة المركزي على نسبة 90% من إجمالي المحفظة بعدد 3150 عميلًا.

    أشرف القاضي المصرف المتحد أحمد الهيتمي شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير محدودي الدخل مبادرة التمويل العقاري

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