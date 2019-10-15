بنك القاهرة يطلق محفظة "قاهرة كاش" للمدفوعات الإلكترونية عبر "QR code"

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن البنك أطلق نقطة قبول إلكتروني عبر الهاتف المحمول، من خلال رمز الاستجابة السريع"QR code"، وتنفيذ أول عملية دفع عبر الهاتف المحمول بالسوق المصري لدى أحد التجار المشتركين بالخدمة.

وأضاف "فايد" أن الخدمة تتميز بتقديم حلول سريعة وآمنه للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من عملاء الهاتف المحمول والذين يزيد عددهم على 13 مليون عميل، وهو ما يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم المبيعات ومتابعة المعاملات التي تتم من خلال محافظهم الإلكترونية.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تتيح للتاجر القيام بشراء البضائع من التجار والشركات عبر الهاتف المحمول توفيرًا للجهد والوقت، بما يؤثر إيجابا على تقليل المعاملات النقدية للوصول إلى مجتمع غير نقدي.

كما يوفر الاشتراك في محفظة "قاهرة كاش" للقبول الالكتروني الاستفادة من الخدمات والعروض المصرفية التي يقدمها بنك القاهرة، فضلاً عن توفير الخدمة لحلول أقل تكلفة للتجار عن وسائل الدفع التقليدية الأخرى، بحسب بيان من البنك.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص بنك القاهرة على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات في قطاع الخدمات المصرفية، دعماً لثقافة الشمول المالي بالاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.

وقال "فايد" إن منظومة القبول الإلكتروني عبر الهاتف المحمول ستساهم في تشجيع العملاء الأفراد على الاشتراك في محفظة الهاتف المحمول وتحقيق نسب فاعلية مرتفعة عبر الاستفادة من التسوق وسداد قيمة تلك المشتريات عبر هاتفهم المحمول دون الحاجة لامتلاك حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان.

وأوضح أن البنك تخطى المستهدف من قبل البنك المركزي المصري بجذب أكثر من 220 ألف عميل بنسبة تفعيل تزيد على 13%، والقيام بالتطوير المستمر للخدمة عبر إضافة خدمات جديدة سعياً لتلبية احتياجات العملاء، بجانب التوسع في إضافة منافذ جديدة للسحب والايداع من المحفظة عبر منافذ مقدمي الخدمة بجانب فروع بنك القاهرة أو عبر ماكينات الصراف الآلي" ATM " التابعة للبنك أو ماكينات البنوك العاملة عن طريق "شبكة تحويل" وذلك بدون استخدام بطاقة.

ويأتي ذلك في إطار حصول بنك القاهرة على رخصة القبول الإلكتروني عن طريق رمز الـ "QR code" باستخدام الهاتف المحمول للمساهمة في دعم جهود البنك المركزي المصري لنشر خدمات الهاتف المحمول عبر نشر مليون نقطة بيع، بحسب ما قاله البيان.