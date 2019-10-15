رئيس "أيوك": نستهدف رفع إنتاج "ظهر" إلى 3 مليارات قدم يوميا نهاية الشهر

كتب- مصطفى عيد:

قال لوكا دى كارو رئيس شركة "أيوك" التابعة لمجموعة إيني الإيطالية، إن من المستهدف أن تتجاوز معدلات إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي بنهاية أكتوبر الحالي 3 مليارات قدم مكعب يوميا من 13 بئرا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف دي كارو خلال المؤتمر والمعرض الدولي لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، الذي تم افتتاحه اليوم بالإسكندرية، إن ذلك يأتي بعد النجاح في مضاعفة إنتاج حقل ظهر لأكثر من 7 مرات مقارنة بباكورة انتاج الحقل في ديسمبر 2017، ليصل في أغسطس الماضي إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وذكر أن من المستهدف رفع معدلات إنتاج الغاز من حقل جنوب غرب بلطيم خلال الربع الأول من العام المقبل بعد أن تم وضعه على الإنتاج مؤخرا ليصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب، وهو ما يسهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج من منطقة نورس الكبرى.

وأشار دي كارو أن منطقة نورس الكبرى تضم أيضا حقل نيدوكو، والذي بدأ انتاجه عام 2015 وارتفع تدريجيا إلى 1.2 مليار قدم مكعب بنهاية عام 2017، بنهاية المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

كما أشار إلى إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع قبل الموعد المخطط بنحو 6 أشهر، والتي تضمنت إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز بطول 128 كيلو متر من منطقة نورس إلى منطقة الجميل ببورسعيد.

وتستهدف خطة عمل إيني حفر 11 بئرا استكشافيا في دلتا النيل بالمتوسط، والدلتا، والصحراء الغربية، وخليج السويس بمصر خلال العام الحالي، إلى جانب 9 آبار أخرى خلال العام المقبل في إطار خططها للتوسع في أنشطة الاستكشاف، في ضوء ما تحقق من نتائج مشجعة في حقول ظهر ونيدوكو وبلطيم، بحسب دي كارو.