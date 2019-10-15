صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري وتراجع البطالة والتضخم

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري إلى 5.9%، مقابل 5.5% في العام السابق، بحسب ما ذكره في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء.

وكان صندوق النقد قد توقع قبل أيام أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.

وتهدف الحكومة إلى معدل نمو يبلغ 6.1% خلال العام المالي الحالي.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي الماضي.

ووفقًا لتوقعات الصندوق اليوم فإن معدل التضخم سيتراجع إلى 10% خلال العام المالي الجاري مقابل 13.9% خلال العام المالي الماضي.

وبحسب الصندوق فإن معدل البطالة سيتراجع سيتراجدع إلى 7.9% خلال العام المالي الجاري مقابل 8.6% خلال العام المالي المقبل.