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    صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري وتراجع البطالة والتضخم

    03:21 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
    صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري وتراجع البطالة والتضخم

    صندوق النقد الدولي

    كتبت- ياسمين سليم:

    توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري إلى 5.9%، مقابل 5.5% في العام السابق، بحسب ما ذكره في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء.

    وكان صندوق النقد قد توقع قبل أيام أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.

    وتهدف الحكومة إلى معدل نمو يبلغ 6.1% خلال العام المالي الحالي.

    وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي الماضي.

    ووفقًا لتوقعات الصندوق اليوم فإن معدل التضخم سيتراجع إلى 10% خلال العام المالي الجاري مقابل 13.9% خلال العام المالي الماضي.

    وبحسب الصندوق فإن معدل البطالة سيتراجع سيتراجدع إلى 7.9% خلال العام المالي الجاري مقابل 8.6% خلال العام المالي المقبل.

    صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري البطالة التضخم

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