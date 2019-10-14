تفاصيل أول مصنع يستقبل ماكينات جديدة بخطة تطوير شركات القابضة للغزل

كتبت- شيماء حفظي:

كشف شوقي الصياد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شبين الكوم للغزل، توريد ماكينات جديدة لمصنع بالشركة، ليكون أول مصنع سيتم تحديثه ضمن خطة تطوير شركات الغزل التابعة لقطاع الأعمال العام.

وقال الصياد، لمصراوي، إن المصنع جاهز من الناحية الإنشائية وتجهيزات البنية التحتية، وهو ما يجعل الشركة مستعدة لاستلام المعدات الجديدة بمجرد بداية التوريد.

وأضاف أنه سيتم توريد المعدات الحديثة بداية من أبريل المقبل، وسيستوعب المصنع المقام على مساحة 50 ألف متر 29 ماكينة حديثة بواقع 47 ألف مردن في المصنع.

وتتعاقد وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الفترة المقبلة، مع 7 شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وإيطالية) لتوريد معدات وماكينات لشركات الغزل والنسيج، بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، على أن تكون المرحلة الأولى منها بداية من أبريل 2020، بحسب ما قاله هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي سابقا.

وتمتلك الشركة 6 مصانع أخرى، تنتج غزول سواء من القطن أو من الخامات المصنعة "البوليستر"، وتعتمد في معظم إنتاجها على القطن المصري طويل التيلة لإنتاج الخيوط الرفيعة لأنه يعطي ميزة أفضل (نعومة ولمعان).

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد 10 أطنان يوميا، وسيعمل المصنع لإنتاج أغزال للتصدير، باستخدام القطن طويل التيلة بوجه بحري، بحسب الصياد.

ووفقا لرئيس الشركة، فإن المصنع الجديد يمكنه مضاعفة الإنتاج الحالي للشركة 3 مرات، من 15 طن يوميا إلى 40 طن يوميا، وفي حال تم تنفيذ المشروع، ستتمكن من تحويل خسائرها إلى ربحية.

وكانت خسائر الشركة، بلغت 134.9 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018، مقابل خسائر بقيمة 72.4 مليون جنيه، خلال العام المالي السابق له.

وتتخصص شركة شبين الكوم للغزل، في إنتاج الغزل، وتنتج أنواعا مختلفة من الغزول بين الإكليريك، والبوليستر، والحياكة.

اقرأ أيضًا:

رئيس "غزل شبين" يكشف خطة تطويرها بعد 5 سنوات من عودتها من الخصخصة (حوار)

مصراوي في شركة "غزل شبين".. عائدة من الخصخصة تنتظر "قبلة الحياة"