بقيمة تصل لـ 4500 جنيه للطن.. أسعار الورق المحلي والمستورد تواصل التراجع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الورق المحلي بنحو 2200 جنيه للطن، منذ بداية سبتمبر الماضي وحتى الآن، بسبب انخفاض الأسعار عالميا ووفرة المخزون، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الورق المحلي تراجعت بنحو 2200 جنيه للطن، وذلك تأثرا بانخفاض أسعار الورق عالميا.

ووفقا لخضر، فإن سعر الورق المحلي وصل إلى 13.6 ألف جنيه للطن مقابل 15.8 جنيه، قبل شهر.

كما تراجعت أسعار الورق المستورد لتصل إلى بين 10 آلاف جنيه و11 ألف جنيه مقابل 14.5 ألف جنيه و15 ألف جنيه في بداية شهر سبتمبر الماضي، وفقا لقول أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وانخفضت بذلك أسعار الورق المستورد بقيمة تتراوح ما بين 4 آلاف جنيه إلى 4500 جنيه للطن الواحد.

وبحسب وليد السيد، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والورق باتحاد الصناعات، فإن أسعار الورق المستورد تؤثر على أسعار الورق المحلية، "لما المستورد سعره بيقل المحلي كمان سعره بيقل بالتبيعية"، وفق قوله.

وأرجع جابر، تراجع أسعار الورق المحلي إلى مواكبة الأسعار العالمية للورق والتي انخفضت مؤخرا وبجانب وفرة المخزون من الورق بالمصانع.

وأضاف جابر، أن أسعار الورق تراجعت بنسبة 30% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وقال رئيس شعبة الورق، أن الشركة الرئيسية المنتجة للورق في مصر شركة قنا لصناعة الورق، أرسلت بيانا بالأسعار الجديدة للغرف التجارية.

ويصل سعر طن الورق وزن 55 جرام نحو 14.1 ألف جنيه، وسعر طن الورق وزن 60 جرام نحو 13.8 ألف جنيه، وسعر طن الورق وزن 80 جرام 13.5 ألف جنيه، وفقا لقول خضر لمصراوي.

وأشار خضر في وقت سابق لمصراوي، إلى أن "قنا" هي المُصنّع الرئيسي للورق في مصر، وتنتج نحو 120 ألف طن سنوياً.

وقال خضر، اليوم إن "تراجع أسعار الورق المحلي سيؤدي إلى تحريك المخزون بالمصانع التي تطبع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني وخاصة بعد التقارب الكبير في السعر بينه وبين المستورد".

وتتراوح نسبة الإنتاج المحلي من الورق بين 45 و50% ويتم استيراد بين 50 و55%، وفقا لقول خضر.

وتوقع أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الورق خلال العام المقبل بعد التراجع الكبير الذي شهده هذا العام.

وتراجعت أسعار الورق المستورد، بنحو 3500 جنيه للطن، كما تراجعت أسعار الورق المحلي بنحو ألفي جنيه، منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي، بسبب انخفاض الأسعار عالميا وركود الأسواق، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي في وقت سابق.

أسعارالورق تتراجع بقيمة تصل إلى 3500 جنيه للطن منذ بداية العام