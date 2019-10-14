مدحت نافع: خفض الغاز يوفر 300 مليون جنيه سنويا لشركات القابضة المعدنية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم الاثنين، إن خفض أسعار الغاز الأخير يحقق وفرا للشركات التابعة للقابضة بقيمة 300 مليون جنيه سنويا.

وأضاف خلال الجلسة الختامية لورشة عن صناعة الحديد والصلب نظمتها الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن الشركات التابعة للقابضة تعاني من تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والتي تحد من قدرتها التنافسية.

وكان نافع، قال لمصراوي، سابقا، إن 5 شركات تابعة للقابضة ستستفيد بقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لبعض الصناعات، وهي الحديد والصلب والدلتا للصلب والعامة للخزف والصيني "شيني" وشركة النحاس المصرية وشركة مصر للألومنيوم.

وكانت الحكومة وافقت على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وقال نافع، إن شركات القابضة تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن شركة الألومنيوم المصرية على سبيل المثال تدفع للدولة 2.5 مليار جنيه سنويا للكهرباء.

وأوضح أن شركة الألومنيوم تحصل على الكهرباء بسعر يصل إلى 6 و7 سنت بينما الشركات المنافسة في المنطقة لا يزيد سعر الكهرباء لديها على 2 أو 3 سنتات.

وقال إن السوق المصرية تحتاج إلى الحماية من الإغراق والمنافسة غير العادلة مع المنتجات المنافسة.