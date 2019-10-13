2.5 مليار جنيه صافي خسارة "حديد عز" في 6 أشهر بعد زيادة تكلفة المبيعات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز، تحول الشركة إلى تحقيق صافي الخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل تحقيق صافي ربح في نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجلت حديد عز صافي خسارة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 2.5 مليار جنيه مقابل صافي ربح 148.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وحققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 25.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 25.5 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 1.6%.

وارتفعت تكلفة مبيعات الشركة خلال أول 6 أشهر من عام 2019 إلى نحو 25.1 مليار جنيه مقابل نحو 22 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 14%.

وتمثلت أكبر زيادة في بنود تكلفة المبيعات في بند مصروفات صناعية غير مباشرة 8.4 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 24.2%، بينما ارتفع بند الخامات إلى نحو 14.8 مليار جنيه مقابل نحو 14 مليار جنيه بنسبة زيادة 5.2%.

وارتفع صافي التكاليف التمويلية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 2.2 مليار جنيه مقابل نحو 1.8 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 21.2%.

وزادت مصروفات الشركة البيعية والتسويقية خلال أول 6 أشهر من عام 2019 إلى نحو 232.8 مليون جنيه مقابل نحو 139.1 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 67.4%.

كما زادت المصروفات الإدارية والعمومية إلى 659 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 580.1 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 13.6%.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، إن مبيعات حديد التسليح والتي بلغت 20 مليار جنيه، مثلت نحو 77% من إجمالي المبيعات المحققة في النصف الأول، وبنسبة 7% منها صادرات للخارج، بينما مثلت مبيعات الصلب المسطح 22% من إجمالي المبيعات بقيمة نحو 5.6 مليار جنيه، 50% منها صادرات للخارج.

وارتفعت كمية مبيعات الشركة من إجمالي منتجاتها 2.53 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.33 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 9%، ومثلت مبيعات شركة العز الدخيلة 60% من هذه الكميات، بحسب تقرير الشركة.

وارتفعت كميات مبيعات الشرككة من حديد التسليح بنحو 14% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى نحو 1.98 مليون طن مقابل نحو 1.73 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.

بينما انخفضت كمية مبيعات الصلب المسطح بنحو 9% لتبلغ 550 ألف طن في النصف الأول من عام 2019،

وارتفع إنتاج الشركة من حديد التسليح بنحو 10% في النصف الأول من عام 2019، ليصل إلى 1.87 مليون طن مقابل 1.7 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفض إنتاج الصلب المسطح بنحو 7%، ليصل إلى 609 آلاف طن مقابل 652 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق.

وتمتلك شركة حديد عز عددا من الشركات التابعة منها شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، بنسبة مساهمة 54.59%، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة 71.07%، وشركة مصانع العز للدرفلة بنسبة مساهمة 98.91%.