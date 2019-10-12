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    الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التجارة بفرض رسوم على واردات الحديد والصلب

    03:00 م السبت 12 أكتوبر 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التجارة بفرض رسوم على واردات الحديد والصلب

    الدكتور عمرو نصار وزير التجار والصناعة

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم السبت قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات.

    وشمل القرار فرض الرسوم على قضبان وعيدان الحديد والصلب وحديد التسليح، بواقع 25% على حديد التسليح و16 % على البليت.

    وبحسب القرار فإنه اليوم هو بداية دخوله حيز التنفيذ.

    وقالت وزارة التجارة والصناعة أمس في بيان صحفي إن القرار جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية.

    وزارة التجارة واردات الحديد والصلب الجريدة الرسمية

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