وزير الصناعة يبحث مع وفد سويسري تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن هناك فرصا استثمارية ضخمة أمام رؤوس الأموال السويسرية في مصر، خاصة في المجالات الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع السفير ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف نصار، خلال اللقاء، أن هناك إمكانية للاستفادة من الخبرات الصناعية السويسرية المتطورة في عدد من الصناعات ونقلها للصناعة المصرية خاصة وأن عدد كبير من المنتجات السويسرية يلقى رواج وقبول كبير بالسوق المصري والأسواق الإقليمية.

وأشار نصار، إلى أن هناك فرصة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الافريقى في مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجيستية وبيوت التجارة، لافتاً الى أهمية تشجيع القطاع الخاص السويسرى لضخ المزيد من الاستثمارات السويسرية بالسوق المصري.

وقال ريمون فورير، إن بلاده حريصة على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات متميزة تعكس التاريخ الطويل للعلاقات الثنائية بين البلدين والذى يمتد لنحو 40 عاماً، مشيراً الى ان سويسرا تتطلع لتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك الجديدة مع الحكومة المصرية.

وأضاف فورير، أن مصر تمثل إحدى الدول المحورية ذات أولوية للحكومة السويسرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والسويسري على حد سواء.

وأشار فورير، إلى أن سويسرا تنفذ عدد من المشروعات التنموية الناجحة في مصر يأتي على رأسها مشروعات التنمية الخضراء وبرنامج المناطق الصناعية البيئية وبرنامج الإنتاج الأنظف، لافتاً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

وأضاف فورير، أن وزير الاقتصاد السويسري سيقوم بزيارة هامة للقاهرة مطلع العام المقبل على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المستقبلي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.