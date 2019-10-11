تعرف على أسعار الفائدة على القرض الشخصي بعد خفضها ببنكي الأهلي ومصر

كتبت - منال المصري:

خفّض بنكا الأهلي ومصر أسعار الفائدة على القرض الشخصي، بنسب تتراوح بين 1% إلى 2.5% بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، على الرغم من تثبيت البنكين لسعر الفائدة على الشهادت الادخارية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت خفض الفائدة بواقع 2.5% في آخر اجتماعين لها على التوالي في شهري أغسطس وسبتمبر بواقع 1.5% في الاجتماع الأول و1% بالاجتماع الثاني.

وقال مسؤولا التجزئة في بنكي مصر والأهلي، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة انعكس على خفض الفائدة على القرض الشخصي ويتم تحديد خفض الفائدة في كل بنك في ضوء دراسات السوق للبنوك المنافسة وتكلفة الأموال بالبنك.

وشمل الخفض جميع برامج القرض الشخصي سواء بضمان الراتب للموظفين في الحكومة والخاص بضمان الراتب أو لأصحاب المهن الحرة بضمان سجل تجاري ولكن البرنامج الأخير كان له نصيب الخفض الأكبر.

وخفّض البنكان، تكلفة الفائدة على القرض الشخصي على الرغم من تثبيتها على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت ذات آجال 3 سنوات بين 14% عائد شهري و14.25% عائد ربع سنوي، وكذلك الإبقاء على فائدة الشهادة ذات آجال عام عند 14.75% عائد شهري.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة، إن البنك المركزي خفض الفائدة 1% على القروض تخفيفًا على العملاء وثبتها على الشهادات الادخارية في أكبر بنكين لدعم المواطن المودع في الحصول على فائدة مناسبة على أمواله.

وتتباين قيمة القرض بين عميل أو آخر حسب إجمالي الدخل الشهري وقدرة العميل على سداد القرض والدراسة الائتمانية عن حالة العميل.

ويعرض مصراوي نسبة الفائدة بعد خفضها على القرض الشخصي في بنكي الأهلي ومصر:

أولا - البنك الأهلي المصري:

- الفائدة لموظفي الحكومة: انخفضت إلى 17.25% و 17.75% مقابل 18.25% إلى 18.75% وتتباين الفائدة حسب إمكانية تحويل الراتب أو القسط على البنك بداية من الشهر الجاري.

- الفائدة علي موظفي القطاع الخاص: تراجعت إلى 17.5% و 18% مقارنة 18.5% و19% حسب تحويل الراتب على البنك أو القسط فقط بداية من الشهر الجاري.

- الفائدة لأصحاب المهن الحرة: انخفضت إلى 20% حاليًا مقارنة 22.5% في أغسطس الماضي حيث التراجع على هذا البرنامج تم على مرتين بواقع 1.5% في منتصف شهر سبتمبر الماضي و1% في الشهر الجاري.

- قيمة القرض: 5 آلاف جنيه كحد أدنى إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد: من عام إلى 10 سنوات.

- سن العميل: لا يقل عن 21 عاما ولايزيد على 60 عاما عند سداد آخر قسط وفي بعض الوظائف تصل 65 عامًا.

ثانيا - بنك مصر:

- الفائدة لموظفي الحكومة: انخفضت إلى 17% أو 17.5% مقارنة 18% و 18.5% حسب تحويل الراتب أو القسط ونوع الشركة التي يعمل بها.

- الفائدة لموظفي القطاع الخاص: تراجعت إلى 18% مقارنة بـ19%.

- الفائدة لأصحاب المهن الحرة: انخفضت إلى 20.5% مقارنة بـ22%.

- قيمة القرض: يبدأ من 5 آلاف جنيه إلى مليون جنيه حسب الدخل الشهري للعميل.

- فترة السداد: من 6 أشهر إلى 10 سنوات.

- سن العميل: لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا عند سداد آخر قسط وفي بعض الوظائف تصل 65 عامًا.