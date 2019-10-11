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    أسعار النفط تقفز 2% بعد انفجار ناقلة نفط إيرانية بالبحر الأحمر

    10:45 ص الجمعة 11 أكتوبر 2019
    أسعار النفط تقفز 2% بعد انفجار ناقلة نفط إيرانية بالبحر الأحمر

    انفجار ناقلة نفط إيرانية

    القاهرة – وكالات:

    قفزت أسعار النفط اثنين 2% خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد انفجار ناقلة نفط إيرانية مملوكة للدولة في البحر الأحمر قرب السعودية، مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.

    ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن الناقلة تعاني من أضرار بالغة وتسرب النفط في البحر الأحمر.

    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.3% إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.

    وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1 بالمئة إلى 54.69 دولار للبرميل وبلغت 54.47 دولار للبرميل مرتفعة 92 سنتا.

    وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وطائرات مسيرة أمريكية في مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي لتجارة النفط العالمية.

    انفجار ناقلة نفط البحر الأحمر السعودية تسرب النفط
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